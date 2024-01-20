В Южно-Сахалинске вспыхнул приют для безнадзорных животных

Фото: t.me/mchs_official

В Южно-Сахалинске произошел пожар в приюте для безнадзорных животных «Пес и Кот», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По информации спасателей, огонь распространился на площади 800 кв. м.

Сообщение о возгорании приюта «Пес и Кот» по адресу: ул. Железнодорожная, дом 180Б, поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона. К моменту прибытия огнеборцев горел ангар на площади 800 кв. м, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале мэрии города уточнили, что десятки горожан в настоящий момент помогают приюту. Некоторые местные жители забирают животных к себе домой. По предварительной информации, 200 собак и 300 кошек эвакуировали из горящих вольеров. На место происшествия выехали ветеринарные врачи.

Ранее в Приморье на поезде привезли 12 бездомных собак из Бурятии, чтобы спасти их от эвтаназии. Волонтер из приюта «Балто» Ольга Довгенко рассказала, что договаривалась с зоозащитниками в республике и искала проводников, чтобы они сопровождали животных.

Женщина объяснила, что первыми под эвтаназию попали бы истощенные собаки с болезнями и поражением кожных покровов. По ее словам, один пес даже не мог выйти из клетки размером метр на метр, в которой его держали взаперти больше месяца.