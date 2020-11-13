В Южно-Сахалинске уволили рабочих после видео об укладке асфальта

https://static.news.ru/photo/3fb1193e-2712-11eb-9842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура на Сахалине проверит законность увольнения дорожных рабочих, которые выложили видео о качестве укладки асфальта в Южно-Сахалинске.

По данным пресс-службы ведомства, также совместно со специалистами планируется изучить технологию укладки асфальта, на которую пожаловались дорожники.

В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению трудового законодательства, а также законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, в том числе при осуществлении контроля за выполнением работ, — говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований ведомство примет меры реагирования.

Так в прокуратуре отреагировали на действия руководства строительной компании, которое уволило рабочих с нарушением законодательства и без выходного пособия. Дорожники разместили в Сети видео о том, как нарушается технология при капитальном ремонте улицы Больничной в Южно-Сахалинске. В следующем ролике рабочие, представившиеся как Роман и Дмитрий, сообщили о своём увольнении, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Южно-Сахалинске девушки решили организовать необычную фотосессию в одной из городских луж. При этом представительницы прекрасного пола вооружились досками для sup-сёрфинга. По словам девушек, таким образом они пытаются привлечь внимание общественности к проблеме дворов областного центра.