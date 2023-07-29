В Южно-Сахалинске нашли автомобиль с погибшими мужчиной и женщиной СК: отравление неизвестным веществом могло стать причиной гибели двух человек на Сахалине

Фото: sakh.sledcom.ru

Следователи в Южно-Сахалинске выясняют обстоятельства гибели 42-летнего мужчины и женщины, чьи тела обнаружили в автомобиле, стоявшем в реке Сусуя, сообщает СУ СК России по Сахалинской области. По его данным, предварительной причиной смерти людей стало отравление неустановленным веществом.

Тела были направлены на судебно-медицинское исследование, в ходе которого каких-либо телесных повреждений на телах умерших не выявлено, — рассказали в региональном СУ СК России.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что тело 40-летней женщины с ножевым ранением в грудь обнаружили около жилого дома, расположенного на улице 9-я Парковая в Москве. Специалисты начали доследственную проверку, которую проводит Измайловский межрайонный следственный отдел СУ по Восточному административного округу ГСУ СК России по городу Москве.