Четыре человека погибли в ДТП с иномарками в Югре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ДТП с участием иномарок Kia Ceed и Datsun на трассе «Югра» в Советском районе погибли четыре человека, сообщили в МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. ЧП произошло накануне. Водители авто получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения (ст. 264 УК РФ).

По данному факту следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ст. 264 УК РФ, — сообщили в прокуратуре.

Ранее автобус Neoplan въехал в припаркованный на обочине грузовик International под Новосибирском. В результате ДТП пострадали 10 пассажиров. Всего в автобусе находились 42 человека.

12 ноября в Новосибирской области 34-летняя женщина за рулем Toyota Land Cruiser вылетела на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилями КамАЗ и ВАЗ. В результате ДТП погибла одна пассажирка, а водителя японской инормарки доставили в больницу с серьезными травмами.