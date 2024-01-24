В Югре решили потратить полмиллиона рублей на гробы с крестами «Версаче»

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В городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа муниципальное ритуальное предприятие объявило о закупке элитных гробов с крестами «Версаче» на общую сумму 500 тысяч рублей, сообщает издание «Подъем». По информации СМИ, власти города утверждают, что на эту продукцию есть спрос.

Как пишет издание, в Сети обратили внимание на планы ООО «Ритуальные услуги» приобрести 27 элитных лакированных гробов с атласной постелью и фрезеровкой. Глава города Урай Тимур Закирзянов заявил при этом, что администрация города является учредителем ритуального предприятия, которое эффективно работает и никому не навязывает свои услуги.

Деятельность организации признана эффективной. Приобретение широкого ассортимента продукции (гробов) направлено на создание выбора получателем услуг. Данная линейка изделий основана на опыте оказания услуг и сформированного спроса, — подчеркнул Закирзянов.

Между тем, по информации издания, в Сети ранее обратили внимание на закупку элитных гробов в Нижневартовске за 3,6 млн рублей. При этом в торгах никто не участвовал. Сообщается, что управление ФАС по ХМАО проводит проверку обеих закупок.

Ранее департамент городского хозяйства Ярославля запретил службе по вопросам похоронного дела перевозить тела умерших, которые не имеют близких родственников, на экскаваторе. До этого в местных СМИ появилась информация о том, что на кладбище покойников транспортируют в ковше экскаватора.