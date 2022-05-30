В ЮФО предотвратили 11 терактов

Фото ФСБ РФ

В Южном федеральном округе предотвратили 11 терактов, сообщил заместитель генерального прокурора Российской Федерации Андрей Кикоть. По его данным, четыре из них могли пройти по «керченскому» сценарию, передаёт ТАСС.

Правоохранительными органами Южного федерального округа предотвращено 11 террористических актов, в том числе четыре — по «керченскому» сценарию, — заявил Кикоть.

Он отметил, что Роскомнадзор заблокировал доступ к «деструктивным интернет ресурсам». Таковыми были признаны 1,5 тысячи площадок.

Под «керченским сценарием» подразумевается крупнейшая трагедия, произошедшая в 2018 году в Керченском политехническом колледже. Студент сначала, дождавшись перемены, активировал взрывное устройство в буфете, а затем отправился в сторону второго этажа корпуса, где начал расстреливать из ружья всех проходивших мимо. Впоследствии юноша закрылся в библиотеке и покончил с собой. В результате инцидента погиб 21 человек, еще 67 было ранено.