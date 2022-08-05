В Ярославской области засняли пылевой вихрь

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В Туношне (Ярославская область) очевидцы засняли на видео пылевой вихрь, передает URA.ru. Уточняется, что данное природное явление возникает при сильном прогреве почвы в жару. На кадрах видно, что воронка имеет довольно большую высоту. Обычно она составляет 10-20 метров. Диаметр может достигать пяти метров.

Часто вихрь поднимает с поверхности земли не только пыль и песок, но даже камни и мелкие предметы, перенося их порой на значительное расстояние в несколько сотен метров.

Накануне главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что лето в Центральной России не собирается сдавать свои позиции. Несмотря на наступление августа и пересечение так называемого летнего климатического экватора, температура продолжает расти, добавил он.

Ранее Главное управление МЧС по столице экстренно предупредило москвичей о наступлении сильной жары с 3 по 6 августа. Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за высокой температуры воздуха, которая составит до 30–33 градусов.