Очевидцы сообщили о взрыве на складе Минобороны в Ярославской области Telegram-канал «Подъем»: жители Ярославской области сообщают о взрыве на складе Минобороны

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Telegram-канал «Подъем» сообщил о взрыве на предприятии Минобороны России в Ярославской области. По данным МЧС, в области горит цех, однако пока не уточняется, кому он принадлежит. Минобороны России официально не подтверждало эту информацию.

Цех в Некрасовском районе Ярославской области <...>. Были направлены пожарно-спасательные подразделения. В настоящее время проводится тушение. Площадь возгорания — 600 квадратных метров. К тушению привлечены 34 человека и 8 единиц техники, — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Некрасовского района Павел Кулаков подтвердил «Коммерсанту», что в поселке Бурмакино Ярославской области на предприятии произошел пожар. По его словам, в связи с тем, что на складе могли находиться взрывчатые вещества, было принято решение об эвакуации детского сада и школы. Сославшись на руководство арсенала, чиновник сообщил, что угрозы взрыва нет. Сейчас возгорание локализовано, пожарные осуществляют проливку склада. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы заискрилась радиотелебашня, на место выехали пожарные. Информации о пострадавших не поступало. В МЧС пояснили, что пожара на сооружении нет.