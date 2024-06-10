В Ярославской области предотвратили атаку БПЛА на инфраструктурные объекты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атаку БПЛА на инфраструктурные объекты предотвратили в Ярославской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Отмечается, что утреннее перекрытие дороги М-8 было связано с принятыми мерами безопасности, передает РИА Новости.

Подразделениями Министерства обороны, силовыми структурами региона совместно с правительством Ярославской области приняты меры по предотвращению атаки БПЛА на объекты инфраструктуры на территории региона, — говорится в сообщении.

Пользователи социальных сетей писали, что выезды на Москву на участке от Ярославля до Ростова были перекрыты, людей отправляли в объезд. В правительстве подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по приграничным районам региона. По его словам, при атаке были повреждены два административных здания в городе Судже и поселке Коренево. По предварительной оценке, никто не пострадал. Врио главы региона отметил, что при атаках противник задействовал «весь возможный арсенал». Украинские войска применили дроны-камикадзе, квадрокоптеры, а также тяжелый восьмивинтовой октокоптер.