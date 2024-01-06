В Ярославской области объяснили причину задержки поездов РЖД: в Ярославской области поезда задержаны по техническим причинам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ярославской области по техническим причинам задерживаются десять пассажирских поездов и одна электричка, сообщает пресс-служба Северной железной дороги по состоянию на утро субботы, 6 января. Максимальное опоздание пока касается пассажиров состава из Москвы в Череповец — люди застряли в пути почти на 3,5 часа. В компании уверяют, что в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Отмечается, что, в частности, задерживаются поезда Адлер — Архангельск, Москва — Владивосток, Смоленск — Архангельск, Москва — Абакан, Москва — Череповец и другие. Судя по кадрам Telegram-канала «Подъем», на вокзале возникли очереди.

4 января движение пяти пассажирских поездов дальнего следования было задержано на перегоне Кунашак — Муслюмово в Челябинской области. Составы несколько часов стояли на морозе. Задержку в РЖД также объяснили технической причиной.

Пассажиры жаловались, что им нечем питаться. В составе отсутствовал вагон-ресторан, а у проводников из продуктов были только вафли и орехи. Кроме того, многие пассажиры поезда опасались, что не успеют сделать пересадку в Екатеринбурге, поскольку сроки возобновления движения неизвестны.