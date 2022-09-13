В Ярославской области майор полиции оформила кредит на подчиненную

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ярославской области майор полиции оформила кредит на 266 тысяч рублей на свою подчиненную, а затем заняла у нее еще 250 тысяч наличными, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что отдавать долги женщина не собиралась.

Предположительно, крупная сумма понадобилась женщине для того, чтобы вложиться в криптовалюту. Служащая в городском отделе по делам несовершеннолетних в звании майора 42-летняя Елена У. обманом получила деньги у своей подчиненной — 32-летней Любови А., капитана полиции. После того как обман вскрылся, майора уволили и завели на нее уголовное дело за мошенничество в крупном размере (ст. 159 УК РФ), передает Telegram-канал. Женщине грозит до шести лет колонии.

Ранее сообщалось, что бывший сотрудник УФСБ по Самарской области Дмитрий Демин признал вину в особо крупном мошенничестве. Офицеру инкриминируют хищение у подследственного хакера биткоинов на 187 млн рублей. Потерпевший свой срок в один год ограничения свободы уже фактически отбыл, офицеру же грозит до 10 лет колонии.

В мае суд приговорил экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима по второму делу о взятках в размере 1,4 млрд рублей. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей. Гособвинение просило для него наказание в виде 17 лет заключения под стражей.