В Ярославле женщина похитила с детской площадки дочь подруги В Ярославле ищут женщину, которая похитила с детской площадки дочь подруги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов ищут женщину, которая похитила с детской площадки в Ярославле двухлетнюю дочь своей подруги, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении несовершеннолетнего.

По данным следствия, в ночь с 28 на 29 мая текущего года жительница Московской области, находясь на игровой площадке одного из многоэтажных домов, расположенных на Московском проспекте Ярославля, совместно с малолетней дочерью своей знакомой, воспользовавшись отсутствием поблизости родителей, увела ребенка с детской площадки в неизвестном направлении, — говорится в сообщении.

Представитель СУ СК рассказал РИА Новости, что подозреваемая в похищении — подруга мамы девочки. Когда они исчезли, мать обратилась в полицию. Подруга, по словам собеседника, часто приезжала посидеть с ребенком. По данным источника, подруга могла пойти на преступление на фоне отсутствия собственных детей.

В региональном управлении Следкома заявили, что в похищении подозревают 32-летнюю Валентину Гуляеву. Женщина ростом примерно 165-170 сантиметров, плотного телосложения, с темными до плеч волосами. Она была одета в серую футболку с серой звездой на груди, темно-зеленые узкие джинсы, белые шлепки, при себе имелась сумка светло-зеленого цвета на цепочке. Девочке два года семь месяцев, на ней была желтая футболка, розовые шорты, белые сандалии.

Ранее в городе Каменске-Уральском Свердловской области отец не стал отдавать бывшей супруге их общую дочку после очередной встречи. Мать не видела девочку с июля 2023 года, отец только изредка давал ей поговорить с мамой по телефону. Мать обратилась в суд, судебные приставы должны забрать ребенка принудительно.