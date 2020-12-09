Ярославских врачей просят вернуть выплаченные ранее деньги по спецпрограмме

https://static.news.ru/photo/6edd5b36-3a23-11eb-bf75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Деньги, выплаченные сельским врачам по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в Ярославской области, требуют вернуть назад. По словам чиновников, эти средства получены незаконно.

Списки на получение субсидий сельским врачам составляли сотрудники администрации Ярославского района, документы собирали они же и после одобрения отправляли кандидатов в департамент агропромышленного комплекса за сертификатами на субсидии. Люди покупали жильё, а позже выяснилось, что городская прописка оказалась препятствием для участия в программе. Пострадавшими оказались 11 семей медиков, сообщает ОТР.

Ошибку обнаружила областная контрольно-счётная палата в прошлом году. По итогам проверки, вернуть в казну семьи обязаны без малого 20 млн рублей. По документам, это нецелевое использование бюджетных средств. Медики стали судиться и троим семьям удалось отстоять право на субсидию. Процессы остальных пострадавших продолжаются.

На тот момент по методике программы допускалось участие (с пропиской в Ярославле — NEWS.ru). Насколько я понимаю, насколько поясняли юристы те разбирательства, которые идут сейчас в судах, нарушений в действиях сотрудников Ярославского муниципального района не выявлено, — заявил глава Ярославского муниципального района Николай Золотников.

Ранее NEWS.ru писал, что в России могут продлить беззаявительный порядок получения субсидий на оплату ЖКХ. Данный вопрос рассматривается Минстроем. Гражданам, имеющим право на такую льготу, не нужно обращаться в органы соцзащиты, писать заявления и подтверждать свой доход. Субсидии пролонгируют автоматически на полгода. По истечении этого времени заявителю нужно предоставить документы об отсутствии задолженности за ЖКУ и об уровне доходов, чтобы подтвердить нуждаемость в субсидии.