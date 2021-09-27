В Ярославле студент пригрозил устроить «забой скота» в вузе

Один из студентов Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разослал своим сокурсникам сообщение, в котором пригрозил устроить стрельбу в вузе. В учебное заведение приезжали сотрудники полиции, но никого не задержали, сообщает Yarcube.ru.

По сведениям ресурса, угрожал стрельбой в университете учащийся первого курса. По словам студентов, он ни с кем не общается, однако постоянно пишет им какие-то бессвязные вещи.

Учтите <...>, я беру Ремингтон с глушителем, пневмат для забоя скота, угоняю полицейскую машину. Я злой и я хочу убивать, — цитирует сайт послание студента.

В связи с произошедшим в учебных группах в ближайшее время пройдут собрания. В полиции комментировать инцидент отказались.

20 сентября произошла стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Стрельбу по учащимся открыл студент вуза Тимур Бекмансуров. В результате погибли шесть человек и ещё 47 пострадали. Семеро из них были доставлены в Москву для лечения. Стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен. Ему ампутировали голень. Несколько дней назад он пришёл в сознание. В ответ на вопрос о произошедшем в вузе он заявил, что у него амнезия и он ничего не помнит.