В Ярославле собирают туалетную бумагу и продукты для семей мобилизованных Мэрия Ярославля объявила о сборе туалетной бумаги и продуктов для семей мобилизованных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэрия Ярославля объявила о сборе гуманитарной помощи для мобилизованных жителей города, а также их семей. На официальной странице во «ВКонтакте» был опубликован перечень вещей, которые можно приносить в пункт приема — в него вошли продукты питания, питьевая вода, туалетная бумага, мыло и многие другие вещи, нужные в быту.

Представитель мэрии в беседе с «Подъемом» объяснил, что на оформление выплат для мобилизованных требуется время, поэтому сбор помощи носит экстренный и временный характер.

С момента составления заявления на выплату проходит примерно две недели. И вот пока мы ждем, у нас есть такие готовые наборы. У нас тут были ситуации, когда женщина осталась одна, у нее двое грудных детей, она до этого нигде не работала, то есть, от работодателя нет никаких выплат. На сегодняшний день выдано буквально три-четыре набора. Это вот в экстренных случаях, когда уже семья в таком положении находится, что мы не ждем выплат, а помогаем, — сказал собеседник.

Минфин ранее подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан. Им предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы. Также ведомство рекомендует продлить срок предоставления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует лично встретиться с россиянами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства обратил особое внимание на эту тему и отметил, что нужно напрямую ее обсуждать.