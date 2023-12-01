В Ярославле похоронной службе запретили перевозить умерших на экскаваторе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Службе по вопросам похоронного дела в Ярославской области запретили перевозить тела умерших, которые не имеют близких родственников, на экскаваторе, заявили РИА Новости в департаменте городского хозяйства. До этого в местных СМИ появилась информация о том, что на кладбище покойников транспортируют в ковше экскаватора.

АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» дано поручение о недопущении транспортировки гроба с телом до места погребения таким образом, а исключительно двумя рабочими специализируемой службы, даже если к месту погребения трудно подойти, — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказывали, что гробы с помощью такой техники сбрасывают в выкопанную «братскую траншею». Рядом с этим местом видели валяющиеся таблички с датами рождения и смерти. Погребение умерших, у которых нет родственников и законных представителей, действительно должно проводиться АО «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», для этого мэрией определен специальный перечень услуг, согласно которому доставка тел с помощью экскаватора недопустима.

Ранее власти Валлонского региона Бельгии фактически узаконили практику совместных похорон хозяев и животных. При этом животное должно умереть до ухода из жизни его владельца. Эвтаназия питомца после смерти хозяина ради совместных похорон запрещена.