В Ярославле осудили двух соучастников Блиновской В Ярославле мужчине и женщине дали три года условно по делу Блиновской

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Блогер Елена Блиновская

В Ярославле за создание крупной площадки по обнaличиванию денег на три года лишения свободы условно осуждены мyжчина и женщина, работавшие с блогером Еленой Блиновcкой, сообщило РИА Новости УФСБ по Ярославской области. Согласно матeриалам дела, общий оборот «незаконного банка» составил не менее 286 млн рублей, а сумма извлеченного дохода — от 18 млн рублeй.

Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г.р., создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей, — говорится в релизе.

27 апреля Блиновскую задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, она получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов. Более 43 млн рублей блогер легализовала, оплатив в том числе автомобиль, который перешел в собственность ее супруга, и устроив праздник в августе 2022 года, утверждают в СК.

В незаконной деятельности блогера были задействованы ее супруг и их знакомые. Председатель СКР Александр Бастрыкин 15 мая сообщил, что Блиновская в рамках уголовного дела выплатила лишь 10 млн рублей. Он назвал эту сумму мизерной в отношении всего долга перед государством.