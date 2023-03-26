В Ярославле из вуза выгнали театралов, не выступивших в концерте 23 февраля

Фото: theatrins-yar.ru

Ярославский ГОСЯрославский государственный театральный институт им. Фирса Шишигина

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что четыре студента третьего курса Ярославского государственного театрального института были вынуждены покинуть вуз из-за давления администрации. Как пишет канал, 23 февраля студенты отказались выступать на праздничном концерте, в том числе посвященном ситуации в зоне СВО. Ректор настаивал, что требует их перевода, поскольку считает актеров «профнепригодными», а эту характеристику никто проверить не сможет.

Думаю, вы понимаете, что не может быть четыре профнепригодных человека на третьем курсе. Но, к сожалению, этот термин нельзя проверить, — заявил один из студентов.

Когда студенты опубликовали в Сети прощальные посты, из начали репостить их сокурсники и единомышленники. Из-за этого давление со стороны ректора и его супруги, работающей мастером курса, усилилось.

Резко изменилось отношение к таким студентам. «Я не хочу работать с предателями» — такая формулировка, — рассказал один из учащихся курса.

Ранее в Пермском крае отстранили от работы учительницу, которая прилюдно назвала восьмиклассника ублюдком за то, что он опоздал на концерт, посвященный Дню защитника Отечества. После начала проверки со стороны УМВД женщина решила уволиться из школы.