В Ялте запретили купаться из-за загрязнения воды

В акватории Ялты запретили купаться после схода селевых потоков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб по ликвидации последствий ЧС.
Как отмечается, в результате сильных ливней реки
Ранее МЧС Крыма в связи с надвигающейся непогодой объявило штормовое предупреждение. По данным экстренных служб, местами в республике ожидаются очень сильные ливни, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. Штормовое предупреждение будет действовать с вечера 19 июня и до второй половины дня 20 июня.
Сильные ливни обрушились на Крым в ночь на 17 июня. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.
Утром 19 июня стало известно, что в Ялтинском регионе сошли селевые потоки. Подтоплены оказались свыше ста домов.