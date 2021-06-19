В Ялте запретили купаться из-за загрязнения воды

https://static.news.ru/photo/73858644-d100-11eb-bfaf-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

В акватории Ялты запретили купаться после схода селевых потоков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб по ликвидации последствий ЧС.

Как отмечается, в результате сильных ливней реки переполнили водохранилища как с южной стороны горной гряды Ай-Петри, так и с северной. Мощные паводки привели к замутнению воды глиной. С южной стороны реки вышли из берегов и вылились в море вместе с потоками мусора, деревьев и даже автомобилей.

Ранее МЧС Крыма в связи с надвигающейся непогодой объявило штормовое предупреждение. По данным экстренных служб, местами в республике ожидаются очень сильные ливни, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. Штормовое предупреждение будет действовать с вечера 19 июня и до второй половины дня 20 июня.

Сильные ливни обрушились на Крым в ночь на 17 июня. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Утром 19 июня стало известно, что в Ялтинском регионе сошли селевые потоки. Подтоплены оказались свыше ста домов.