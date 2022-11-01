В Ялте возбудили уголовное дело против мужчин, насмерть забивших пенсионера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Против двоих мужчин, до смерти забивших ялтинского пенсионера, завели уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте регионального Следственного комитета. Неоднократно судимым за совершение тяжких и особо тяжких преступлений подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Следственным отделом по городу Ялта Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю предъявлено обвинение двум мужчинам в совершении убийства 69-летнего местного жителя группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — сказано в сообщении.

По данным следствия, ночью 26 октября на одной из улиц Ялты произошла драка между двумя мужчинами и двумя братьями — местными жителями. Пожилой отец потерпевших, наблюдая конфликт из окна своего дома, требовал прекратить драку и грозил вызвать полицию. После того как конфликт был остановлен, братья направились в лечебное учреждение за медицинской помощью.

В это время нападавшие воспользовались тем, что пожилой мужчина остался один, проникли в его квартиру, избили его и скрылись. Пострадавший скончался в реанимации. Сообщается, что 28-летний молодой человек и 41-летний мужчина ранее были неоднократно судимы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Они были задержаны и заключены под стражу.

По данным Telegram-канала «Mash на волне», первоначально полиция возбудила уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти, однако впоследствии оно было переквалифицировано на убийство группой лиц.

Ранее в Хабаровском крае две школьницы 13 и 14 лет убили пенсионера: они вломились к мужчине в квартиру, отобрали у него 10 тысяч рублей, после чего положили на пенсионера дверь и стали на ней прыгать. Побои продолжались почти три часа. Когда на шум пришла соседка, девушки напали и на неё. Однако женщине удалось вырваться и вызвать полицию. В результате нападения пожилой мужчина получил повреждения внутренних органов и от полученных травм скончался в больнице.