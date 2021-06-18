В Ялте в результате наводнения пострадали восемь человек

https://static.news.ru/photo/712419f8-d036-11eb-bbd7-96000091f725_660.jpg Фото: 82.mchs.gov.ru

Восемь человек пострадали в Ялте в результате подтоплений, вызванных сильными продолжительными ливнями. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава местной администрации Янина Павленко.

Интенсивность осадков в Ялте снижается. Продолжаем работу, восемь человек пострадавших, — пишет она.

Павленко отметила, что один пострадавший уже прооперировaн — у него перелом лодыжки. У остальных выявлены мeлкие травмы, не требующие стационарного лечения.

Она уточнила, что в данный момент выезжаeт в город вместе с заместителем председателя Совета министров Республики Крым Игорем Михайличенкo.

Отмечается, что в районе Севастополя, Ялты и плато Ай-Петри за минувшую ночь и утром выпало до трёх месячных норм осадков — более 135 мм (норма на месяц — 42 мм). Власти заявили, что такого не было около 100 лет.

Ранее Павленко подчеркнула, что власти организовали подвоз детей к пунктам сдачи ЕГЭ по иностранному языку.

Власти Ялты объявили режим ЧС. В город был перекрыт въезд из-за подтопления.