В Ялте увеличили количество коечных мест в ковидном госпитале

https://static.news.ru/photo/f33f4ff6-4b5d-11eb-b765-fa163e074e61_660.jpg Фото: fmbaofrussia/facebook.com

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) увеличило количество коек для пациентов с COVID-19 в Ялте, следует из сообщения пресс-службы организации.

Некоторое время назад глава ФМБА Вероника Скворцова проинформировала, что в Крым направлен отряд медиков, который должен укрепить стационарную помощь и первичное звено здравоохранения в регионе.

Коечный фонд госпиталя для лечения пациентов с подтверждённым диагнозом и подозрением на COVID-19 в городе Ялта на базе Ливадийской больницы (филиал ФНКЦ ФМБА в Крыму) был увеличен до 205 коек, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

Как сообщается, отряд прибывших медиков состоит из 57 специалистов. Также обеспечен запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Медики выявили 27 747 новых случаев COVID-19 за последние сутки в России. За всё время пандемии в стране заразились 3 159 297 человек, выздоровели 2 554 340 (28 922 за минувшие 24 часа), умерли 57 019 (593).

Активных случаев на утро 31 декабря 2020 года — 547 938, сделано тестов на COVID-19 — около 90,6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцинация против COVID-19 не освобождает от ношения масок, заявил проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии № 1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.