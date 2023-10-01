В Ялте супругов с Украины забили насмерть BAZA: В Ялте супружескую пару с Украины забили битой насмерть

В Ялте убили супружескую пару, приехавшую с Украины, передает Telegram-канал BAZA. По данным канала, некий мужчина пришел к паре домой, забил обоих битой и сбежал с места преступления.

Убийство произошло утром 29 сентября на Горной улице. Неизвестный мужчина пришел к дому, где жили двое супругов из Днепропетровской области: 66-летний Владимир и 58-летняя Виктория. Разговоров с семьей он вести не стал, а принялся избивать мужа и жену битой, — говорится в публикации.

Как выяснила BAZA, супруги пытались дать отпор, однако злоумышленник оказался сильней. Он убил пару и оставил их тела на цокольном этаже дома. При этом, неизвестный что-то искал в доме, потому то внутри здания полицейские обнаружили разбросанные вещи и порванные бумаги.

О преступлении стало известно посе того, как знакомый четы не мог до них дозвониться. Он начал переживать и обратился в полицию, пишут авторы канала. Убицу ищут. По предварительной версии, это мог быть местный наемный работник по имени Руслан, пишет канал.

Ранее в Нижегородской области 55-летний вагнеровец поссорился с сестрой, облил ее бензином и поджег. Пострадавшая скончалась от полученных телесных повреждений. Нападавший был задержан. Конфликт между родственниками произошел на бытовой почве. как выяснил Telegram-канал Baza, убийцей оказался бывший участник ЧВК «Вагнер» Олег Г.