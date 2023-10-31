В Ялте подросток умер от удушья после употребления наркотика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ялте 17-летний студент колледжа скончался от удушья после употребления метадона, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Его 15-летний приятель, с которым они вместе принимали наркотики, отделался ухудшением самочувствия.

По данным канала, за день до произошедшего подростки приняли наркотик, младшему из них стало плохо. Дома его долгое время тошнило, родителям он сказал, что это отравление.

На следующий день студент пришел к другу в гости и принял метадон в одиночку. Через некоторое время он уснул и во сне начал задыхаться. Школьник сначала попытался его разбудить и самостоятельно оказать помощь, а потом вызвал скорую. К приезду медиков студент умер.

Как стало известно каналу, подросток учился в колледже заочно. Его мать возглавляет фирму по капремонту зданий.

Ранее сообщалось, что в Москве школьник попал в реанимацию после того, как с другом употребил литр водки вместе с психотропными препаратами. Шестиклассник был госпитализирован с сильнейшим отравлением. По данным полиции, оба школьника воспитываются в полных и благополучных семьях.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.