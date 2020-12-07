В Ялте планируют ввести подачу воды по часам

https://static.news.ru/photo/36db23b2-3870-11eb-99ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ограничения подачи воды вводятся с 14 декабря для жителей и гостей Ялты из-за обмеления водохранилищ. Как сообщил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев, воду планируют давать утром и вечером по три часа.

С 14 декабря администрация города планирует приступить к снижению подачи воды. На текущей неделе будет произведено полное оповещение всех объектов, и со следующего понедельника переход на график подачи по три часа утром и три часа в вечернее время, — цитирует «Интерфакс» Черняева.

На совещании по вопросам водоснабжения, которое проходило в режиме видеоконференции, министр также отметил, что в данный момент ведётся поиск новых питьевых источников, рассматривается возможность подачи населению артезианской воды и строительство опреснительной станции.

Уровень наполнения двух крымских водохранилищ уже опустился до исторического минимума — 17% от общего объёма, тогда как в начале лета он был 70%. Притока при этом не наблюдается, что для ноября нетипично.

В августе графики подачи воды по часам ввели в Симферополе и 39 близлежащих населённых пунктах. С 23 сентября воду начали отключать по ночам в Алуште и ряде посёлков на юге Крыма. В Евпатории отключили горячую воду.

Как писал NEWS.ru, правительство России направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного плана по водоснабжению Крыма. Решить этот вопрос кабинету министров поручил президент России Владимир Путин. Всего предусмотрено 14 мероприятий, среди них — разработка новых источников воды, возведение гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры. Это позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объёме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, 45 млрд рублей направят на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт водопроводных сетей на территории республики, ремонты и реконструкцию КОС на территории Большой Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Керчи и Судака. Кроме того, за 5 млрд рублей планируют провести краткосрочные мероприятия по снижению потерь воды в сетях Симферополя и республики, изучат подземные воды, пробурят скважины. Также предусмотрены строительство водовода от Бештерек-Зуйского водовода до Симферополя и другие меры в сфере обеспечения надёжного водоснабжения. Данные мероприятия реализуют до 2024 года.