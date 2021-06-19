В Ялте на три дня продлили запрет на купание

https://static.news.ru/photo/662f163c-d1b3-11eb-9c34-96000091f725_660.jpg Пляж после потопа Фото: in_yalta/vk.com

В Ялте расчищают пляжи после наводнения из-за чего запрет на купание продлён на три дня. Об этом сообщает РИА Новости.

В городе действует режим ЧС, людей продолжают эвакуировать из районов подтопления. Кроме того, пляжам города необходимы дезинфекция и уборка, пише т агентство.

Купание в море категорически запрещено. Трое суток как минимум, – заявили в оперативном штабе.

Сильные ливни обрушились на Крым в ночь на 17 июня. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

Утром 19 июня стало известно, что в Ялтинском регионе сошли селевые потоки. Подтоплены оказались свыше ста домов.