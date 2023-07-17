В Ялте местный житель нашел в море обломки сбитого беспилотника

Фото: МО РФ

Житель Ялты обнаружил в море обломки ранее сбитого беспилотника, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, БПЛА предварительно был сбит российской системой ПВО. На место прибыли экстренные службы, которые изъяли находку для проверки.

Канал добавляет, что местный житель нашел обломки утром в бухте Шелковица у села Курортное.

Ранее ударный БПЛА был обнаружен на берегу близ порта Кавказ в Краснодарском крае. Беспилотник мог участвовать в ночной атаке на Крымский мост вместе с надводными дронами. В частности, предполагается, что этот аппарат планировалось использовать для нападения на паромную переправу. Однако отмечалось, что обнаруженный на побережье беспилотник мог быть подавлен российскими военными и раньше. В таком случае он не имеет никакого отношения к атаке на Крымский мост.

По данным СМИ, атака на Крымский мост произошла в районе трех часов ночи 17 июля. Сперва раздался один взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Telegram-каналы писали, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один, в направлении Керчи, просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель супружеской пары в результате ЧП. Их 14-летняя дочь госпитализирована.