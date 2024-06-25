На детскую площадку в Ялте рухнул автомобиль В Ялте машина упала на детскую площадку из-за неисправного ручного тормоза

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ялте автомобиль упал на детскую площадку из-за технической неисправности, сообщает Telegram-канал «Кубанские Новости». По информации очевидцев, машина была припаркована на небольшом уклоне неподалеку от игровой площадки.

По предварительным данным, ручник иномарки не выдержал и транспортное средство начало катиться вниз, в результате чего оно опрокинулось, задев качели. В момент инцидента на качелях не было детей — все обошлось без пострадавших.

Ранее в Краснодаре возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц после падения иномарки с парковки торгового центра. Водитель, женщина и ребенок, которые находились в машине, погибли.

Telegram-канал «112» уточнил, что правоохранители рассматривают версию, согласно которой машина могла быть технически неисправна или повреждена кем-то умышленно. Окончательно причины трагедии станут понятны после того, как проведут необходимые экспертизы.

Ранее появилось видео последних секунд перед падением иномарки с третьего этажа крытой парковки торгово-развлекательного центра «Галерея» в Краснодаре. На кадрах видно, как BMW на высокой скорости несется по паркингу, пробивает стену и падает вниз. Машина перевернулась в воздухе и упала на крышу. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.