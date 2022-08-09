В Якутске жители накормили духов огня на местном обрядовом празднике

Фото: Новости Якутска/vk.com

В Якутске состоялся обрядовый праздник коренных народов Севера «Кочевье-2022», в рамках мероприятия местные жители провели традиционный обряд кормления духов огня. У каждой этнической группы этот ритуал имеет свои особенности, однако смысл всегда един — люди просят духов, чтобы те дали им успех, благополучие и здоровье, пишет ОТР.

Мы каждый год ждем этот праздник 9 августа. И каждый год готовим все национальные блюда. С Новым годом у нас этот праздник ассоциируется. И, наверное, галочка вот для нас, малочисленных народностей, чтобы не забывали нас, — рассказала представитель Ассоциации чукчей Антонина Сивцева.

Всех гостей на празднике встретили дымом багульника — традиционно считается, что именно это растение очищает и благословляет человека. В фестивале приняли участие шесть разных этнических групп народов Севера: якуты, эвены, эвенки, юкагиры, долганы и чукчи.

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