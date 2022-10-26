В Якутске совершили кражу со взломом для похищения породистых питомцев

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В Якутске неизвестные похитили из квартиры местной жительницы породистых питомцев — кошку породы мейн-кун и двух собак тойтерьеров. Как сообщает KP.RU, кража со взломом произошла 25 октября. По словам очевидцев, они видели женщину в голубой куртке, которая выносила животных из квартиры. Хозяева обратились в полицию, но при этом пообещали забрать свое заявление, если им вернут их животных.

Мы готовы забрать заявление, если животных вернут обратно в целости и сохранности, всех троих, — сказали хозяева похищенных животных.

Предположительно, питомцев украли для перепродажи в другом городе. Известно, что щенки тойтерьера стоят около 25–50 тысяч рублей, а котята мейн-кун — около 50 тысяч рублей, пишет издание.

Ранее сотрудник кинологической службы полиции Санкт-Петербурга инсценировала смерть служебной собаки с целью оставить ее себе. Капитан полиции Екатерина Т., работавшая в Центре кинологической службы МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщила, что ее собака якобы утонула в озере. Через некоторое время животное, которое по документам считалось погибшим, обнаружили на прогулке. Теперь в отношении женщины могут возбудить уголовное дело о присвоении с использованием служебного положения.