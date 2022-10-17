В Якутске семьям мобилизованных раздадут овощи и картофель Мэр Якутска Григорьев пообещал раздать семьям мобилизованных овощи и картофель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Якутска Евгений Григорьев пообещал раздать семьям мобилизованных граждан продуктовые наборы, в которые войдут капуста, картофель, морковь, лук и свекла. В своем видеообращении в Telegram он подчеркнул, что продукты будут раздаваться в течение октября единоразово.

В течение октября месяца семьи мобилизованных горожан могут обратиться в центр поддержки семей участников за единоразовым продуктовым набором, состоящим из свежих овощей. Это капуста, картофель, морковь, свекла, лук. Все это выращено в пригородах города Якутска. В случае необходимости волонтеры доставят их до вашего домашнего адреса, — рассказал Григорьев.

Это лишь один из пунктов программы поддержки мобилизованных жителей Якутска. Также глава города пообещал семьям мобилизованным единоразовые выплаты в размере 30 тысяч рублей, бесплатное питание для детей в школах, бесплатный проезд для детей в городском транспорте, зачисление их в детский сад вне очереди и бесплатное обслуживание. Кроме этого Григорьев заявил, что мобилизованные могут рассчитывать на отсрочку от арендной платы за землю или имущество, а также на компенсацию за покупку экипировки и технических снаряжений для участия в военной операции на территории Украины.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеоролик, в котором, предположительно, мобилизованные в Курганской области граждане сообщают об отсутствии выплат. По словам мужчин в кадре, большинство из них — добровольцы. Как они утверждают, власти обещали предоставить выплаты и временно освободить от кредитов, однако деньги приходится тратить самим призывникам. Минобороны эту информацию не подтверждает.

Ранее авторы портала «Объясняем.рф» рассказали, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне обеспечиваются всей необходимой экипировкой. В то же время военнослужащим разрешается взять свою, если они считают ее более подходящей.

На портале также подчеркнули, что выплаты, которые будут получать призванные по мобилизации военнослужащие, можно тратить по своему усмотрению, в том числе и на индивидуально выбранную экипировку.