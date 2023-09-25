В Якутске исчез памятник ссыльным полякам

Фото: vk.com/Руслан Васильев

В Якутске разобрали памятник польским ссыльным и жертвам массовых репрессий, сообщает портал Sakhaday. Монумент сначала обнесли забором, затем сняли таблички, а теперь вывезли гранитные камни.

Памятник установили в 2002 году в честь сотен ссыльных поляков и литовцев, умерших в 1941–1947 годах. На мемориальных плитах висели таблички с именами выдающихся людей, внесших вклад в освоение Якутии: Вацлава Серошевского, Эдуарда Пекарского, Яна Черского, Александра Чекановского.

По данным портала, судьбой памятника заинтересовался лишь глава якутского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Руслан Васильев. Когда мемориал стал исчезать, он забил тревогу и напомнил об указе президента о сохранении духовно-нравственных ценностей, где сказано, что нужно сохранять историческую память.

Ссыльные поляки очень многое сделали для Якутии, мы должны с уважением относиться к их памяти, несмотря на политику, — объяснял он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предлагал закрыть для граждан Польши доступ к польским мемориальным комплексам «Катынь» и «Медное», расположенным в России. По его словам, это стало бы ответом на решение Польши снести памятник Благодарности Красной армии в городе Глубчице.

При этом депутат уточнил, что в Госдуме не знают, разделяют ли жители Польши мнение о необходимости сноса исторических объектов, так или иначе связанных с памятью о России.