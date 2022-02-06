Главу Анабарского района Якутии задержали по подозрению во взяточничестве

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В Якутии задержан глава Анабарского района Иван Семёнов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Его подозревают в получении взятки.

В Якутске задержан глава Анабарского района Якутии Иван Семёнов. Он подозревается в получении взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в столицу республики Семёнов приехал на встречу с главой региона Айсеном Николаевым.

Ранее полицейские задержали сына Cемёнова. Его обвиняют в получении 1,5 млн рублей от представителя предприятия «Услуга», которое в конце прошлого года выиграло конкурс по госзакупкам на строительство двух мостов в райцентре на общую сумму почти 12 млн рублей.

Семёнов был избран главой Анабарского района в 2013 году.

Ранее по подозрению в получении взятки в размере 1,5 млн рублей был задержан заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычёв. Также уголовное дело возбуждено против руководителя коммерческой организации, давшего ему взятку.