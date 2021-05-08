В Якутии выросло число заражённых британским штаммом COVID-19

Всё больше случаев инфицирования британским штаммом коронавируса, не связанных с зарубежными поездками, выявляется в Якутии. Об этом рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по региону Изабелла Самойлова, передаёт РИА Новости.
Глава республики Айсен Николаев
В апреле республиканский оперштаб сообщал о двух подтверждённых случаях заражения британским штаммом, речь шла о семье, вернувшейся из Турции. По данным оперштаба, рост заболеваемости связан с беспечностью местных жителей — граждане не носят маски, игнорируют социальную дистанцию и собираются большими группами. Отмечаются единичные случаи инфицирования после вакцинации, также подтверждены случаи повторного заражения.
За всё время пандемии в Якутии выявлено свыше 36 тысяч случаев заражения COVID-19, 619 человек скончались.
Ранее сообщалось, что Якутия вошла в первую десятку регионов по темпам вакцинации. На начало марта там были привиты 5,25% населения.