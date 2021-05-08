В Якутии выросло число заражённых британским штаммом COVID-19

https://static.news.ru/photo/b562bcce-b15e-11eb-9f24-96000091f725_660.jpg Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Всё больше случаев инфицирования британским штаммом коронавируса, не связанных с зарубежными поездками, выявляется в Якутии. Об этом рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по региону Изабелла Самойлова, передаёт РИА Новости.

Глава республики Айсен Николаев поручил усилить работу с муниципалитетами из-за тревожной статистики по COVID-19. С 11 мая якутские школьники переводятся на дистанционное обучение (эта мера не касается учеников девятых и одиннадцатых классов). Режим повышенной готовности в регионе действует до 31 мая.

В апреле республиканский оперштаб сообщал о двух подтверждённых случаях заражения британским штаммом, речь шла о семье, вернувшейся из Турции. По данным оперштаба, рост заболеваемости связан с беспечностью местных жителей — граждане не носят маски, игнорируют социальную дистанцию и собираются большими группами. Отмечаются единичные случаи инфицирования после вакцинации, также подтверждены случаи повторного заражения.

За всё время пандемии в Якутии выявлено свыше 36 тысяч случаев заражения COVID-19, 619 человек скончались.

Ранее сообщалось, что Якутия вошла в первую десятку регионов по темпам вакцинации. На начало марта там были привиты 5,25% населения.