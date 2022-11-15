В Якутии выберут самую красивую корову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии пройдет конкурс красоты среди коров. Для участия в мероприятии необходимо отправить три фотографии своей буренки. Шансы конкурсанток возрастут, если их владельцы смогут придумать своим любимицам запоминающиеся образы, сообщает ОТР. Победительница получит 40-литровый бидон для молока.

До завершения приема конкурсных заявок осталось всего три дня. Для победы в конкурсе многие владельцы идут на неожиданные шаги — красят рогатым красавицам губы и ресницы. Кроме того, участвовать могут и бычки. Так, например два года назад финалистами необычного конкурса красоты стали быки-близнецы Отуй и Тотуй.

Ранее сообщалось, что первая клонированная в России корова по кличке Цветочек в декабре должна принести потомство. Как рассказала академик РАН и директор Федерального исследовательского центра животноводства имени академика Л. К. Эрнста Наталия Зиновьева, у исследователей стояла задача доказать, что клонированные животные плодовиты. Зиновьева уточнила, что при клонировании пол животного известен заранее, так как в процессе отбора линии клеток пол определяется заранее на основе анализа ДНК. При этом потомство клонированного животного может быть уже любого пола, уточнила исследовательница.