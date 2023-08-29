В Якутии встретили экипаж танка «Алеша»

Фото: Минобороны РФ

Члены знаменитого танкового экипажа «Алеша» Алексей Неустроев и Филипп Евсеев во вторник рано утром вернулись в родную Якутию, передает РЕН ТВ. Их встретили родные и близкие, а также военный оркестр.

Будем встречать настоящих героев, достойных сыновей нашей родины. Поздравлю, что живыми-здоровыми вернулись домой. Хоть и в отпуск, но они дома, — заявил Герой России Александр Колесов.

По словам Заремы, матери Алексея Неустроева, она одновременно переживала и гордилась сыном. Теперь, когда он дома, ей стало гораздо спокойнее на душе. Также она добавила, что Алексей по натуре скромный и неразговорчивый и о его героических действиях семья узнала через интернет.

Военнослужащие танкового экипажа «Алеша», в одиночку разгромившие колонну ВСУ, были представлены министром обороны РФ Сергеем Шойгу к присвоению звания Героев России. Как заявили в ведомстве, российские танкисты в течение 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения и спасли экипаж другого танка, который был подбит бойцами армии Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что героизм экипажа танка «Алеша» должен остаться на страницах учебников. По его словам, профессиональные действия российских военных вызывают справедливое чувство гордости.