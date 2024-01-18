ФАС возбудила дело из-за «надоедливой жены» в рекламе вахты В Якутии завели дело из-за рекламы «Надоела жена? Езжай на вахту!»

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В Якутии возбудили дело из-за рекламы вахтовой работы: «Надоела жена? Езжай на вахту!», сообщили в пресс-службе УФАС по региону. В ведомстве сочли рекламный щит с таким слоганом проявлением неуважения к образу супруги. Уточняется, что слоган также обесценивает семейные ценности и может задеть чувства семейных пар.

В управление поступило заявление с жалобой в отношении ООО «Сахатехконсалт» о распространении рекламной конструкции с изображением мужчины в специальной одежде «Надоела жена? Езжай на вахту!». УФАС установило, что рассматриваемая реклама дает возможность проявления неуважительного отношения к образу супруги и обесценивает семейные ценности. Она может задеть чувства семейных пар, — говорится в сообщении.

Дело возбудили по признакам нарушения части 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе», согласно которому запрещено использовать непристойные и оскорбительные образы, сравнения и выражения. В то же время, как уточнили в ведомстве, в компании не согласились с тем, что в баннере содержатся какие-либо нарушения.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении микрофинансовой организации «Госзайм» из-за использования некорректного сокращенного названия. Сообщается, что полное наименование компании — «Гостевой займ», при этом буквосочетание «гос» в сокращенном названии может ассоциироваться со словом «государственный», а не «гостевой», вводя в заблуждение потенциальных клиентов.