В Якутии ушло под воду село Иннях В Якутии затопило село Иннях из-за затора на Лене

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Село Иннях Олекминского района Якутии ушло под воду после того, как река Лена вышла из берегов, сообщает РЕН ТВ. Уровень реки превысил допустимую норму на 120 см. На опубликованных в Сети кадрах видно, как улицы населенного пункта заполонила вода, из-за чего передвижение стало возможным только на плавсредствах. Как пояснили в МЧС, наводнение произошло из-за ледохода.

Как пояснили в МЧС, на утро 12 мая наблюдается два участка ледохода на Лене. Первый протяженностью 183 км проходит по Ленскому и Олекминскому районам, второй — по территории Олекминского района. Расстояние между участками составляет 149 км.

Для ликвидации возможных ледовых заторов имеется необходимый запас взрывчатых веществ, — заявил начальник ГУ МЧС России по Республике Саха Павел Гарин.

Ранее в Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу. Депутат Госдумы Андрей Алехин сообщил об экстренной эвакуации местных жителей. Также появлялись сообщения о гибели скота. Депутат добавил, что местные службы и власти «волну ждали». По его данным, она шла из Казахстана через Тюменскую область.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее сообщал, что в регионе будут восстановлены все разрушенные паводком объекты, в том числе те, которые были созданы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Он также добавил, что 27,5 тысячи абонентов вновь получили доступ к газоснабжению.