В Якутии создали карту с адресами заразившихся коронавирусом

Карту с адресами, заразившихся коронавирусом создал оперативный штаб по борьбе COVID-19 совместно с региональным управлением Роспотребнадзора. Об этом сообщает официальный портал республики.
Отмечается, что синим цветом на карте отмечены дома людей, которые должны изолироваться на две недели после приезда в Якутию. Красным цветом обозначены адреса, откуда госпитализировали заражённых людей.
Информация о госпитализированных лицах отражается при поступлении больного в инфекционный стационар с подтверждённым диагнозом, — говорится в сообщении на сайте.
Как писал NEWS.ru, карантин в якутском городе Алдане введён с 12 апреля. Основанием для этого послужило то, что в городе с населением в 21 тысячу человек было выявлено пятеро заражённых COVID-19.