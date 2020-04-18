В Якутии создали карту с адресами заразившихся коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4cbdde8a-819c-11ea-a743-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Карту с адресами, заразившихся коронавирусом создал оперативный штаб по борьбе COVID-19 совместно с региональным управлением Роспотребнадзора. Об этом сообщает официальный портал республики.

Отмечается, что синим цветом на карте отмечены дома людей, которые должны изолироваться на две недели после приезда в Якутию. Красным цветом обозначены адреса, откуда госпитализировали заражённых людей.

Информация о госпитализированных лицах отражается при поступлении больного в инфекционный стационар с подтверждённым диагнозом, — говорится в сообщении на сайте.

Как писал NEWS.ru, карантин в якутском городе Алдане введён с 12 апреля. Основанием для этого послужило то, что в городе с населением в 21 тысячу человек было выявлено пятеро заражённых COVID-19.