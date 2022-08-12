В Якутии сняли режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: МЧС России

Тушение лесного пожара. Архивное фото

В Якутии отменили режим ЧС, введенный ранее из-за массовых лесных пожаров, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram. Он отметил, что ситуация с пожарами за последние две недели сильно улучшилась. К 12 августа на территории республики были зафиксированы 23 лесных пожара на общей площади 182 053 га. Все очаги находятся в труднодоступных районах и не угрожают населению.

Сегодня по итогам заседания и представлению соответствующих органов я принял решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, — написал Николаев.

На территории Якутии с 19 июля действовал режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах. Накануне его введения Якутск окутал густой смог с едким запахом гари. Местные власти предположили, что задымление связано с лесными пожарами в соседнем Хабаровском крае.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов отметил, что в прошлом году использованию федеральных сил в Якутии препятствовали административные барьеры в виде ряда формальных критериев. В настоящее время эти критерии значительно снижены президентом Владимиром Путиным, что позволит оказать помощь регионам вовремя.