В Якутии школьника отправили в СИЗО за призывы к терроризму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии ученика 11-го класса отправили в СИЗО по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», сообщает «Якутск вечерний». По данным издания, уголовное дело на школьника завели из-за размещенного им в ноябре в Telegram-чате видео расстрела школьников 1999 года в США. Это видео подросток прокомментировал словами «Можем повторить».

Как передает издание, во время опроса подросток объяснил сотрудникам ФСБ, что подобное может произойти в США, а не в России.

«Якутск вечерний» отмечает, что школьник заинтересовался идеологией «Колумбайн» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена) в октябре этого года. По его словам, в видеороликах, которые он смотрел в YouTube, осуждали действия стрелков Харриса и Клибольда, устроивших теракт в школе в 1999 году. После этого подросток создал телеграм-чат под названием «Нацбольская непримиримость».

Как сообщает газета, адвокат школьника ходатайствовал перед судом, чтобы подростку в качестве меры пресечения была назначена подписка о невыезде, но суд удовлетворил ходатайство сотрудников ФСБ — арест.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу оказался выпускник учебного заведения, житель этого города Артем Казанцев, который, как выяснилось, был сторонником идеологии «Колумбайн». Расстреляв школьников и учителей, он покончил с собой.

В результате расследования был задержан директор частной охранной организации «Щит», отвечавшей за безопасность в школе. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц).