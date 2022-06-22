В Якутии пропал второй самолет за сутки Самолет Ан-30М пропал с радаров в Якутии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С радаров исчез самолет Ан-30М в 30 км от аэропорта Оленек в Якутии. Воздушное судно перестало выходить на связь, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. На борту судна находятся семь человек. На поиски Ан-30М отправились вертолет Ми-8 и патрульный самолет Ан-26.

Во время полета из Якутска в аэропорт Оленек пропал самолет Ан-30, — говорится в сообщении.

В МЧС подтвердили, что воздушное судно, выполняющее коммерческий рейс, не приземлилось в назначенное время в аэропорту Оленек, сообщает РИА Новости. Аварийный маяк не срабатывал.

Ранее стало известно, что в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2, следовавший к площадке «Вертикальный». На борту находилось три человека. Информации о местонахождении самолета по-прежнему нет.

Ранее межгосударственный авиационный комитет по безопасности опубликовал отчет, в котором говорится, что в России выросло количество катастроф, которые происходили с самолетами вместимостью до 19 мест. За 2021 год в трех таких крушениях погибли 38 человек.