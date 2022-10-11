Военком Якутии рассказал, ожидать ли новых волн мобилизации Военком Якутии опроверг сообщения о новых волнах мобилизации в республике

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг сообщения о новых волнах мобилизации и заявил, что большая часть повесток в республике уже роздана. По его словам, которые приводит РИА Новости, увеличения мобилизационного задания не предвидится и сейчас проводится замена ошибочно призванных граждан.

Никакого увеличения мобилизационного задания нет, как говорили — вторая волна, третья волна, пока речи об этом нет. <...> Самый большой наплыв задания уже выполнен, — сказал он.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе зафиксированы случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные возвращаются обратно в Саху.

Позднее стало известно, что около 300 жителей Якутии, призванных в ходе частичной мобилизации по ошибке, вернулись в республику. Как сообщил председатель Общественной палаты Якутии Николай Бугаев, в координационный центр Общественной палаты Якутии поступили 209 заявлений по вопросам частичной мобилизации, за три последних дня в психологическую службу центра было зафиксировано 63 обращения.