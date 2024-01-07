В Якутии произошло смертельное ДТП с микроавтобусом МЧС: один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Якутии

На федеральной дороге «Вилюй» в Якутии произошла авария с участием микроавтобуса, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике. По ее данным, в результате ДТП один человек погиб и семеро пострадали.

В результате ДТП погиб один человек, пострадало семь человек. Все пострадавшие доставлены в ЦРБ с. Бердигэстях. Пожарными республики проводились работы по деблокированию пострадавшего, — сказали в ведомстве.

По информации МЧС, произошло столкновение двух автомобилей — Toyota Wish и Toyota Hiace. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее массовая авария с участием двух легковых автомобилей, грузовика и микроавтобуса произошла в Зональном районе Алтайского края, сообщило региональное управление МЧС. По информации ведомства, пострадали 10 человек, в том числе пять детей. Пострадавших пришлось доставать из покореженных автомобилей. К работе с гражданами также был привлечен психолог МЧС.

До этого человек вылетел из пассажирского автобуса в результате аварии с легковым автомобилем в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на перекрестке улиц Свободы и Лермонтова в Красном Селе. Предварительно, женщина за рулем иномарки проигнорировала дорожный знак и выехала на перекресток, в результате чего в нее врезался автобус.