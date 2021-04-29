В Якутии продлили режим повышенной готовности до лета

https://static.news.ru/photo/b19dbec4-a905-11eb-8ad4-96000091f725_660.jpg Якутск Фото: sakha.gov.ru

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса будет действовать на территории Якутии до 31 мая включительно. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев, сообщается на сайте местного правительства.

До указанной даты продлён срок приостановки работы ночных клубов, караоке-залов и иных развлекательных и досуговых заведений, включая те, что расположены в торговых центрах. Для неработающих граждан в возрасте старше 65 лет до конца мая продолжит действовать режим самоизоляции.

В правительстве республики отметили , что с 1 мая вступает в силу постановление кабмина РФ, согласно которому не будет осуществляться дистанционное оформление электронных больничных листов лицам в возрасте 65 лет и старше. В связи с этим работодателям рекомендовано перевести таких работников на удалёнку или предоставлять им оплачиваемые отпуска без сохранения зарплаты.

По данным оперштаба республики, за последние сутки в Якутии выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии заразились чуть более 35 тысяч человек, из которых выздоровели 33,1 тысячи и умерли 600 человек. От коронавируса в республике привились 62,5 тысячи жителей.

Ранее сообщалось, что Якутия вошла в первую десятку регионов по темпам вакцинации. На начало марта там были привиты 5,25% населения.