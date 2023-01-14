В Якутии в 50-градусный мороз столкнулись 10 машин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Якутии на Намском тракте столкнулись 10 машин, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД. В ведомстве отметили, что один человек обратился за медицинской помощью. Авария произошла в сложных погодных условиях — температура воздуха в Якутии опустилась до минус 50 градусов, передает ТАСС.

14 января в 10:45 (04:45 мск) на 14-м км Намского тракта произошло ДТП с участием десяти автомашин. По предварительным данным, попутное и последовательное столкновение десяти единиц транспорта произошло из-за несоблюдения безопасной скорости движения и дистанции между транспортными средствами в сложных погодных условиях. В результате аварии за медицинской помощью обратился один из водителей, — говорится в сообщении.

13 января на МКАД произошло ДТП с четырьмя автомобилями, сообщает дептранс Москвы. В ведомстве уточнили, что после аварии движение на участке 29-го км автодороги образовался затор.

До этого в Молжаниновском районе столицы на Синявинской улице произошло ДТП с участием каршеринга. Водитель арендованной машины на большой скорости влетел в парковку, где задел несколько автомобилей.