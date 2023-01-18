В Якутии отреагировали на инцидент с главой региона и женщинами в купели Власти Якутии опровергли слухи, что глава региона выгнал женщин из купели на мороз

Фото: glava.sakha.gov.ru

Айсен Николаев

Власти Якутии опровергли появившиеся в Сети слухи, согласно которым глава региона Айсен Николаев на время традиционного купания выгнал всех женщин из крещенской купели, когда на улице было −53 градуса. Руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций Якутии Семен Трофимов назвал эту версию событий бредом. Он сказал, что из-за внимания СМИ в самой купели оставили только операторов, а корреспондентов попросили подождать снаружи, передает РИА Новости.

Бред! В палатке было не протиснуться, и я просил корреспондентов подождать в раздевалке до пресс-подхода. Только операторов оставил. Потом всех пропустил. Ради эксклюзива все полезли с телефонами. Зачем устраивать столпотворение? — заметил Трофимов.

Сам глава региона после купания написал в своем Telegram-канале, что этот ритуал является для него традиционным. Он подчеркнул, что в купель человек должен приходить сюда подготовленным, переосмыслив все свои дела, с настроем стать лучше и делать добро.

Глава региона призвал не забывать о собственном здоровье и беречь себя. Он напомнил, что купание в крещенской проруби считается для верующих исключительно добровольным делом.

Николаев пожелал, чтобы святая вода, в которую люди окунаются в Крещение, смыла все печали и горести, а также очистила от бед и одарила здоровьем и радостью.