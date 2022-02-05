В Якутии опровергли слухи о вертолёте, который распыляет «омикрон»

Авиакомпания «Полярные авиалинии» опровергла слухи, что в Якутии вертолёт с воздуха якобы распыляет штамм коронавируса «омикрон» над одним из регионов. Ранее пользователи соцсетей распространили видеоролики на эту тему. В своём в Telegram-канале авиакомпания пояснила: то, что люди приняли за «распыление», является инверсионным следом, который сопровождает воздушные суда при определённых погодных условиях.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали видеоролик с вертолётом Ми-8, он оставляет белый след. Комментаторы предположили, что так якобы распыляют штамм «омикрон». Пилоты авиакомпании ответили на это шуткой, записав видео, в котором говорят, что заправляют ёмкости вирусом, готовятся к полёту и распылению.

«Полярные авиалинии» сообщают, что это так называемый инверсионный след. Его оставляют любые типы воздушных судов при температуре воздуха ниже минус 30 по Цельсию, — пояснили в пресс-службе компании.

Как рассказал заместитель лётного директора пилот-инструктор Семён Семёнов, при выходе из двигателя вертолёта температура выхлопа составляет почти 1000 градусов. Сочетание высокой температуры выхлопа, низкой температуры воздуха и высокой влажности создают инверсионный след.

Ранее сообщалось, что в Таганроге семь детей отравились неизвестным газом в школе.