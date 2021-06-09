В Якутии опровергли слухи о появлении местного штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/30b90b82-c922-11eb-8a5e-96000091f725_660.jpg Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Распространяемая в Сети информация о том, что появился якутский штамм коронавируса, не соответствует действительности. Об этом сообщается на сайте республиканского Минздрава.

В ведомстве пояснили, что сообщение появилось на одном из интернет-порталов и распространяется в соцсетях и мессенджерах, вводя пользователей в заблуждение.

Министерство здравоохранения Якутии опровергает данную информацию, так как она является недостоверной, несоответствующей действительности, — заявили в пресс-центре Минздрава.

Там добавили, что циркуляции новых мутаций COVID-19, кроме ранее распространившихся и недавно завезённого британского штаммов, в регионе не зафиксировано. В республике ведётся постоянный мониторинг за распространением инфекции.

В ведомстве также отметили, что доверять следует только официальной информации и напомнили об ответственности за распространение «фейков».

Ранее сообщалось, что в России подтверждено больше тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова разъяснила, что 70% из заболевших заразились британским штаммом COVID-19, 24% — индийским, 6% — южноафриканским.