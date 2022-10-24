В Якутии объявили о завершении мероприятий по частичной мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Основные мероприятия по частичной мобилизации в Якутии завершены, сообщил военный комиссар республики Александр Авдонин, передает Telegram-канал оперштаба региона. Он добавил, что власти Якутии также будут заниматься возвращением домой граждан, которые имеют основания для отсрочки от мобилизации.

Военные комиссариаты городов и улусов республики будут продолжать работу по возвращению граждан, которые имеют законные основания на отсрочку от мобилизации. Таких граждан мы будем отзывать, возвращать в места проживания, — сказал Авдонин.

По словам военкома, в республике дополнительно будет вестись работа с гражданами, которые в добровольном порядке хотят поступить на военную службу по мобилизации.

14 октября президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизация завершится в течение двух недель. По данным главы РФ, по состоянию на тот момент были призваны 220 тысяч человек.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru рассказал, что в настоящий момент практически все мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершены. По его словам, у РФ есть 200 тысяч военнослужащих прошлогоднего осеннего призыва, часть из которых может подписать контракт и отправиться в зону СВО. Он подчеркнул, что все эти военнослужащие имеют полезные военно-учетные специальности.